Глава МИД Латвии о вступлении Украины в ЕС: в декабре сможем открыть переговоры

Саммит лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря, сможет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины. Это сложный процесс даже в мирное время.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.
"Что касается европейской интеграции, я очень надеюсь, что мы, Европейский Союз, сможем в декабре принять предложение Европейской комиссии об открытии официальных переговоров. Я считаю, что это чрезвычайно важно как символически, так и практически", - сказал он.
В то же время он отметил, что переговоры - это сложный процесс, даже когда нет войны.
"А ваша страна проводит реформы во время войны, чего никому никогда не приходилось делать. Тот факт, что вы готовы это сделать, уже говорит о решимости вашей страны. И я очень убежден, и мы будем доказывать это на декабрьском саммите, чтобы сказать" да" (решению об открытии переговоров с Украиной, - ред.)", - сказал министр.
Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.
Для того чтобы открыть переговоры, нужно согласие всех лидеров стран блока. Однако против выступает Венгрия.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев во всех регионах поддерживают вступление страны в Европейский Союз. По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в ЕС только 5% респондентов. В то же время увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно.
По данным опроса КМИС, два самых больших мотива вступления Украины в ЕС - это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).