Глава МЗС Латвії про вступ України до ЄС: у грудні зможемо відкрити переговори

Саміт лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня, зможе ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України. Це складний процес навіть у мирний час.

"Щодо європейської інтеграції, я дуже сподіваюся, що ми, Європейський Союз, зможемо у грудні прийняти пропозицію Європейської комісії про відкриття офіційних переговорів. Я вважаю, що це надзвичайно важливо як символічно, так і практично", - сказав він.

Водночас він зазначив, що переговори - це складний процес, навіть коли немає війни.

"А ваша країна проводить реформи під час війни, чого нікому ніколи не доводилося робити. Той факт, що ви готові це зробити, вже говорить про рішучість вашої країни. І я дуже переконаний, і ми доводитимемо це на грудневому саміті, щоб сказати "так" (рішенню про відкриття переговорів з Україною, - ред.)", - сказав міністр.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Проте наразі проти виступає Угорщина.

Ставлення українців до вступу

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців у всіх регіонах підтримують вступ країни до Європейського Союзу. Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до ЄС у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно.

За даними опитування КМІС, два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).