Глава МИД Латвии о вступлении Украины в ЕС: в декабре сможем открыть переговоры

Саммит лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря, сможет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины. Это сложный процесс даже в мирное время.

"Что касается европейской интеграции, я очень надеюсь, что мы, Европейский Союз, сможем в декабре принять предложение Европейской комиссии об открытии официальных переговоров. Я считаю, что это чрезвычайно важно как символически, так и практически", - сказал он.

В то же время он отметил, что переговоры - это сложный процесс, даже когда нет войны.

"А ваша страна проводит реформы во время войны, чего никому никогда не приходилось делать. Тот факт, что вы готовы это сделать, уже говорит о решимости вашей страны. И я очень убежден, и мы будем доказывать это на декабрьском саммите, чтобы сказать" да" (решению об открытии переговоров с Украиной, - ред.)", - сказал министр.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Для того чтобы открыть переговоры, нужно согласие всех лидеров стран блока. Однако против выступает Венгрия.

Отношение украинцев к вступлению

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев во всех регионах поддерживают вступление страны в Европейский Союз. По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в ЕС только 5% респондентов. В то же время увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно.

По данным опроса КМИС, два самых больших мотива вступления Украины в ЕС - это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).