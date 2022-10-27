Глава МЗС Латвії назвав виступ Путіна репетицією перед Гаагою

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав промову президента РФ Володимира Путіна на дискусійній платформі "Валдай" репетицією перед виступом у Міжнародному суді в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter посадовця.

Рінкевичс звернув увагу на частину промови диктатора, в якій той заявив, що не Росія, а саме Захід довів до нинішньої ситуації в Україні.

"Це майже як репетиція захисної промови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі", - написав він.