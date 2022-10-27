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Глава МЗС Латвії назвав виступ Путіна репетицією перед Гаагою

Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав промову президента РФ Володимира Путіна на дискусійній платформі "Валдай" репетицією перед виступом у Міжнародному суді в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посадовця.

Рінкевичс звернув увагу на частину промови диктатора, в якій той заявив, що не Росія, а саме Захід довів до нинішньої ситуації в Україні.

"Це майже як репетиція захисної промови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі", - написав він.

Крім цього, під час виступу Путін заявив, що російська війна в Україні нібито пов'язана з "тектонічними змінами світопорядку".

Також він назвав три причини через які Росія почала війну. Перша - "ігнорування інтересів Москви" щодо членства України в НАТО, друга - "невиконання Мінських угод", а третя - рішення включити до складу Росії тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, оскільки його країна "не могла кинути Донбас напризволяще".

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Латвія