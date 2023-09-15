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Глава МЗС Куби відкинув спробу посла в Москві виправдати вербування найманців проти України

Фото: Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна відкидає участь своїх громадян як найманців у війні. Це суперечить заяві посла Куби в Москві про те, що його уряд не виступає проти законної участі своїх громадян у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заяви пішли за повідомленнями кубинських державних та іноземних ЗМІ, в яких йдеться, що молоді кубинські чоловіки в останні місяці вступали в армію Кремля як найманці та жертви гаданих схем торгівлі людьми.

"Однозначна та непохитна позиція кубинського уряду відповідно до його національного законодавства відкидає участь кубинських громадян у конфліктах будь-якого роду, а також найманство та торгівлю людьми", - заявив Родрігес у соціальних мережах.

Минулого тижня кубинська влада заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями, пов'язаними з групою торговців людьми, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу в російську армію для війни проти України.

Кубинська влада заявила, що тим, хто бере участь у найманстві, можуть загрожувати тривалі тюремні терміни або навіть смертна кара, залежно від тяжкості злочину.

Посол Куби в Москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья повідомив російському державному інформаційному агентству РИА Новости, що всі заарештовані на Кубі кубинські громадяни займалися незаконною діяльністю та порушували закон.

"Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом із російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і цих операцій, які не мають нічого спільного з правовим полем", - сказав посол.

Кубинські найманці

Міністерство закордонних справ Куби заявило минулого тижня, що мережа торгівлі людьми, яку влада зараз намагається "нейтралізувати і ліквідувати", діяла з Росії, "щоб включити кубинських громадян, які там живуть, і навіть деяких кубинських громадян, у збройні сили, що беруть участь у військових операціях в Україні”.

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічного застою у себе вдома.

Президент Росії Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

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