Глава МИД Кубы пресек попытку посла в Москве оправдать вербовку наемников против Украины

Заявления последовали за сообщениями кубинских государственных и иностранных СМИ, в которых говорится, что молодые кубинские мужчины в последние месяцы вступали в армию Кремля в качестве наемников и жертв предполагаемых схем торговли людьми.

"Однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства в соответствии с его национальным законодательством отвергает участие кубинских граждан в конфликтах любого рода, а также наемничество и торговлю людьми", - заявил Родригес в социальных сетях.

На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям, связанным с группой торговцев людьми, которые заманивали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию в для войны против Украины.

Кубинские власти заявили, что тем, кто участвует в наемничестве могут грозить длительные тюремные сроки или даже смертная казнь, в зависимости от тяжести преступления.

Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья сообщил российскому государственному информационному агентству РИА Новости, что все арестованные на Кубе кубинские граждане занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и этих операций, которые не имеют ничего общего с правовым полем", - сказа посол.

Кубинские наемники

Министерство иностранных дел Кубы заявило на прошлой неделе, что сеть торговли людьми, которую власти сейчас пытаются "нейтрализовать и ликвидировать", действовала из России, "чтобы включить кубинских граждан, живущих там, и даже некоторых кубинских граждан, в вооруженные силы, участвующие в военных операциях в Украине".

Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, уже давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома.

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.