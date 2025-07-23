Глава МЗС Ізраїлю засудив російські удари по Україні (відео)

Під час візиту до України міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по цивільному населенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара під час брифінгу з міністром зовнішніх справ України Андрієм Сибігою.
"Ізраїль та Україну об'єднує особливий зв’язок. Обидві наші країни переживають складні та важкі часи. Ми обидві стикаємося з війною та болем. Ми обидві - стійкі нації", - сказав ізраїльський дипломат.
Він наголосив, що Ізраїль рішуче засуджує російські атаки на Україну та підтримує український народ.
“Ми сподіваємося на справедливість і відповідальність, які принесуть безпеку Україні. Ізраїль стоїть на боці українців”, - запевнив міністр.
Він також згадав про гуманітарну допомогу, яку Ізраїль надавав Україні від початку повномасштабного вторгнення.
“Ви були першими, хто відкрив двері для нас. Ви підтримували нас - давали їжу, воду, тепло. Тепер ми віддячуємо. Кілька тижнів тому я направив до України делегацію з міністерства для підтримки систем водопостачання в постраждалих від атак районах. Ця допомога буде реалізована найближчим часом”, - повідомив він.
Глава МЗС Ізраїлю підкреслив, що Ізраїль і надалі допомагатиме українцям, які залишаються в країні попри небезпеку.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у вівторок, 22 липня, прибув з візитом до Києва. У рамках поїздки він планує провести низку зустрічей із представниками української влади.
Очікується, що Саар поспілкується з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, а також із заступником голови Верховної Ради.
Окрім офіційних переговорів, ізраїльський міністр відвідає меморіальний комплекс Бабин Яр - місце масового розстрілу понад 33 тисяч євреїв, скоєного нацистами під час Другої світової війни.
Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що Україна та Ізраїль домовились найближчим часом провести стратегічний діалог стосовно "іранської загрози".
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