Глава МИД Израиля осудил российские удары по Украине (видео)

"Израиль и Украину объединяет особая связь. Обе наши страны переживают сложные и тяжелые времена. Мы обе сталкиваемся с войной и болью. Мы обе - устойчивые нации", - сказал израильский дипломат.

Он подчеркнул, что Израиль решительно осуждает российские атаки на Украину и поддерживает украинский народ.

"Мы надеемся на справедливость и ответственность, которые принесут безопасность Украине. Израиль стоит на стороне украинцев", - заверил министр.

Он также упомянул о гуманитарной помощи, которую Израиль оказывал Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Вы были первыми, кто открыл двери для нас. Вы поддерживали нас - давали еду, воду, тепло. Теперь мы отблагодарим. Несколько недель назад я направил в Украину делегацию из министерства для поддержки систем водоснабжения в пострадавших от атак районах. Эта помощь будет реализована в ближайшее время", - сообщил он.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что Израиль и в дальнейшем будет помогать украинцам, которые остаются в стране несмотря на опасность.