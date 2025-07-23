Глава МИД Израиля осудил российские удары по Украине (видео)

Во время визита в Украину министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил российские удары по гражданскому населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Израиля Гидеона Саара во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
"Израиль и Украину объединяет особая связь. Обе наши страны переживают сложные и тяжелые времена. Мы обе сталкиваемся с войной и болью. Мы обе - устойчивые нации", - сказал израильский дипломат.
Он подчеркнул, что Израиль решительно осуждает российские атаки на Украину и поддерживает украинский народ.
"Мы надеемся на справедливость и ответственность, которые принесут безопасность Украине. Израиль стоит на стороне украинцев", - заверил министр.
Он также упомянул о гуманитарной помощи, которую Израиль оказывал Украине с начала полномасштабного вторжения.
"Вы были первыми, кто открыл двери для нас. Вы поддерживали нас - давали еду, воду, тепло. Теперь мы отблагодарим. Несколько недель назад я направил в Украину делегацию из министерства для поддержки систем водоснабжения в пострадавших от атак районах. Эта помощь будет реализована в ближайшее время", - сообщил он.
Глава МИД Израиля подчеркнул, что Израиль и в дальнейшем будет помогать украинцам, которые остаются в стране несмотря на опасность.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник, 22 июля, прибыл с визитом в Киев. В рамках поездки он планирует провести ряд встреч с представителями украинской власти.
Ожидается, что Саар пообщается с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, а также с заместителем председателя Верховной Рады.
Кроме официальных переговоров, израильский министр посетит мемориальный комплекс Бабий Яр - место массового расстрела более 33 тысяч евреев, совершенного нацистами во время Второй мировой войны.
Сегодня, 23 июля, стало известно, что Украина и Израиль договорились в ближайшее время провести стратегический диалог относительно "иранской угрозы".
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