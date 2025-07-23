Глава МЗС Ізраїлю засудив російські удари по Україні (відео)

Під час візиту до України міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по цивільному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара під час брифінгу з міністром зовнішніх справ України Андрієм Сибігою.

"Ізраїль та Україну об'єднує особливий зв’язок. Обидві наші країни переживають складні та важкі часи. Ми обидві стикаємося з війною та болем. Ми обидві - стійкі нації", - сказав ізраїльський дипломат.

Він наголосив, що Ізраїль рішуче засуджує російські атаки на Україну та підтримує український народ.

“Ми сподіваємося на справедливість і відповідальність, які принесуть безпеку Україні. Ізраїль стоїть на боці українців”, - запевнив міністр.

Він також згадав про гуманітарну допомогу, яку Ізраїль надавав Україні від початку повномасштабного вторгнення.

“Ви були першими, хто відкрив двері для нас. Ви підтримували нас - давали їжу, воду, тепло. Тепер ми віддячуємо. Кілька тижнів тому я направив до України делегацію з міністерства для підтримки систем водопостачання в постраждалих від атак районах. Ця допомога буде реалізована найближчим часом”, - повідомив він.

Глава МЗС Ізраїлю підкреслив, що Ізраїль і надалі допомагатиме українцям, які залишаються в країні попри небезпеку.