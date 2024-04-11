Глава МЗС Ізраїлю попередив Іран про можливість удару у відповідь у разі атаки

Таке попередження з боку Ізраїлю пролунало на тлі повідомлень щодо можливої підготовки Тегераном військових дій або операції. Зокрема, раніше іранський духовний лідер аятола Алі Хаменеї заявляв, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на консульство у столиці Сирії Дамаску 1 квітня..

"Якщо Іран атакує зі своєї території, Ізраїль відреагує і атакує в Ірані", - йдеться у публікації глави МЗС Ізраїлю Каца.

У цьому пості ізраїльський міністр також "тегнув" Хаменеї.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, близько тижня триває ескалація у відносинах між цими двома країнами. Це відбувається після того, як 1 квітня в Дамаску у Сирії було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. Одним із загиблих військових виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Хоча Ізраїль неодноразово завдавав ударів по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх кількох місяців, але це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Також повідомлялося, що ізраїльська армія перебуває у стані бойової готовності, скасувавши відпустки для військовослужбовців, викликавши резерви та посиливши протиповітряну оборону. У четвер військові зашифрували навігаційні сигнали над Тель-Авівом, щоб перешкодити безпілотникам з GPS-навігацією або ракетам, які можуть бути випущені по країні.

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