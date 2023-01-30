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Глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну та повернути посольство до Києва

Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. Окрім того, посольство Ізраїлю найближчим часом повернеться до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляє видання, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголошує на допомозі Україні, зазначивши, що незабаром посольство Ізраїлю в Києві повернеться до повноцінної роботи.

Він також підтвердив , що планує найближчим часом відвідати Україну.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном. Глава МЗС Ізраїлю повідомив, що вони збільшать допомогу Україні у гуманітарній та інших сферах.

Окрім того, посол Ізраїлю в Німеччині заявив, що його країна підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

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