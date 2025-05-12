Глава МЗС Іспанії закликав Путіна "дати відповідь" щодо миру: тепер справа за Росією

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступив з заявою, що мир залежить від того, чи готова Росія "дати відповідь" на заклики припинення вогню України та ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він підкреслив, що європейські країни та Україна хочуть миру, а тепер "справа за Росією та Володимиром Путіним".

Альбарес також зазначив, що Іспанія готова продовжувати підтримку України на стільки, скільки буде потрібно.

Однак він застеріг, що "припинення вогню не є самоціллю", і наголосив, що будь-які переговори, зокрема потенційна зустріч у Стамбулі, повинні мати на меті "перший крок до справедливого і тривалого миру".

"Якщо це просто спосіб затримати і дійсно штовхнути м'яч по дорозі, тоді це нічого не варто", - каже він.