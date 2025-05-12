Глава МЗС Іспанії закликав Путіна "дати відповідь" щодо миру: тепер справа за Росією
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступив з заявою, що мир залежить від того, чи готова Росія "дати відповідь" на заклики припинення вогню України та ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він підкреслив, що європейські країни та Україна хочуть миру, а тепер "справа за Росією та Володимиром Путіним".
Альбарес також зазначив, що Іспанія готова продовжувати підтримку України на стільки, скільки буде потрібно.
Однак він застеріг, що "припинення вогню не є самоціллю", і наголосив, що будь-які переговори, зокрема потенційна зустріч у Стамбулі, повинні мати на меті "перший крок до справедливого і тривалого миру".
"Якщо це просто спосіб затримати і дійсно штовхнути м'яч по дорозі, тоді це нічого не варто", - каже він.
Заклики РФ до миру
Російський дитатор Володимир Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня, або Росія зіткнеться з новими санкціями.
Цю заяву зробив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, підкресливши, що Москва повинна дати свою відповідь в межах встановленого терміну, інакше розпочнеться підготовка до введення додаткових обмежувальних заходів.
Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог також підкреслив, що перемовини можуть початися лише після фактичного припинення бойових дій.
Водночас, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. Цю ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати та "коаліція рішучих".
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