ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Іраку заявив про готовність Багдада стати посередником між Україною та РФ

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 15:34
Глава МЗС Іраку заявив про готовність Багдада стати посередником між Україною та РФ Фото5 міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ірак готовий стати посередником між Україною та РФ для завершення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Sumaria.

"Ірак готовий активізувати роль контактної групи й ухвалити рішення про участь як посередника, щоб закласти основи для переговорів між сторонами щоразу, коли російська або українська сторона просить про пряме втручання, щоб стати стороною в досягненні миру в зоні військових дій, які там тривають", - заявив він.

Зазначимо, що Ірак неодноразово закликав до припинення вогню в Україні. Однак при цьому Багдад не займав жодної зі сторін у війні, зайнявши нейтралітет.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Багдаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірак Війна Росії проти України
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука