Глава МЗС Іраку заявив про готовність Багдада стати посередником між Україною та РФ
Ірак готовий стати посередником між Україною та РФ для завершення війни.
Про це заявив міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Sumaria.
"Ірак готовий активізувати роль контактної групи й ухвалити рішення про участь як посередника, щоб закласти основи для переговорів між сторонами щоразу, коли російська або українська сторона просить про пряме втручання, щоб стати стороною в досягненні миру в зоні військових дій, які там тривають", - заявив він.
Зазначимо, що Ірак неодноразово закликав до припинення вогню в Україні. Однак при цьому Багдад не займав жодної зі сторін у війні, зайнявши нейтралітет.
Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Багдаді.
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