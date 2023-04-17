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Глава МИД Ирака заявил о готовности Багдада стать посредником между Украиной и РФ

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Понедельник 17 апреля 2023 15:34
Глава МИД Ирака заявил о готовности Багдада стать посредником между Украиной и РФ Фото5 министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ирак готов стать посредником между Украиной и РФ для завершения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Sumaria.

"Ирак готов активизировать роль контактной группы и принять решение об участии в качестве посредника, чтобы заложить основы для переговоров между сторонами всякий раз, когда российская или украинская сторона просит о прямом вмешательстве, чтобы стать стороной в достижении мира в зоне продолжающихся там военных действий", - заявил он.

Отметим, что Ирак неоднократно призывал к прекращению огня в Украине. Однако при этом Багдад не занимал ни чью из сторон в войне, заняв нейтралитет.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Багдаде.

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