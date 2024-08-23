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Глава МЗС Індії заявив про відновлення торговельно-економічних відносин з Україною

Фото: міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна та Індія зосередяться на відновленні спільних торговельно-економічних відносин, які останнім часом пішли на спад.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asian News International.

За його словами, під час зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою вони обговорили двосторонні відносини країн. Зокрема - торгівлю, економічні питання, оборону, фармацевтику, сільське господарство, освіту.

"Було дуже багато питань... Лідери також доручили Міжурядовій комісії, співголовами якої ми з міністром Кулебою є, зосередитися на відновленні наших торговельно-економічних відносин, які останнім часом пішли на спад. І ми, безумовно, з нетерпінням чекаємо на якнайшвидше засідання цього органу, безумовно, до кінця цього року", - розповів Джайшанкар.

Торговельно-економічні відносини між Україною та Індією

Торговельно-економічні відносини між Україною та Індією мають тривалу історію й охоплюють різні галузі. Індія є одним із ключових торговельних партнерів України в Азії. Основними напрямками українського експорту до Індії є агропромислові товари, зокрема зернові культури та олії, що задовольняють значну частину індійського ринку харчових продуктів. Також Україна експортує до Індії металопродукцію та машинобудівну продукцію.

Імпорт з Індії до України включає фармацевтичні продукти, хімічну сировину та текстиль. Крім того, обидві країни зацікавлені у спільних інвестиціях у технології, медицину та освіту, що сприяє зміцненню зв'язків між ними.

Війна в Україні внесла певні корективи в ці відносини, проте обидві сторони прагнуть їх відновлення та подальшого розвитку. Індія висловила готовність продовжувати торговельне співробітництво та нарощувати взаємні інвестиції. Це сприятиме не лише стабілізації економічних показників, але й зміцненню стратегічного партнерства між країнами на міжнародній арені.

 

Візит Моді до Києва

У п'ятницю, 23 серпня, до Києва приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

Під час відвідин Києва Моді зустрівся з індійською спільнотою з президентом України Володимир Зеленським.

Детальніше про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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ІндіяВійна в Україні