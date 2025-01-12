ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Глава МЗС про "інавгурацію" Мадуро: вибір народу Венесуели вкрали

Київ, Неділя 12 січня 2025 14:51
UA EN RU
Глава МЗС про "інавгурацію" Мадуро: вибір народу Венесуели вкрали Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не визнає Ніколаса Мадуро як президента Венесуели. Таку ж позицію займає Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Він зазначив, що Україна приєдналася до позиції ЄС щодо так званої "інавгурації" Ніколаса Мадуро як президента Венесуели. Сибіга назвав її фальсифікацією.

"Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", - заявив міністр закордонних справ.

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз підтримує народ Венесуели в питанні захисту демократії.

"Мадуро не має жодної демократичної легітимності. Нові санкції спрямовані проти осіб, які підривають демократію та права людини. Ми продовжимо працювати з усіма венесуельцями задля демократичного врегулювання кризи", - написала вона в своєму X (Twitter).

Мадуро знову очолив Венесуелу

Нагадаємо, днями у Венесуелі відбулася так звана "церемонія інавгурації" президента. Переможцем за підсумками виборів, що відбулися влітку, був знову оголошений Ніколас Мадуро.

Опозиція не визнає перемоги Мадуро та вважає, що перемогу здобув опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес. Опозиціонер залишив країну після виборів, але заявляв, що складе присягу в Каракасі 10 січня.

Після "інавгурації" Мадуро США запровадили санкції проти чиновників Венесуели.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Венесуела Николас Мадуро
NEWS
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію