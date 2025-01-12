Глава МЗС про "інавгурацію" Мадуро: вибір народу Венесуели вкрали

Україна не визнає Ніколаса Мадуро як президента Венесуели. Таку ж позицію займає Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Він зазначив, що Україна приєдналася до позиції ЄС щодо так званої "інавгурації" Ніколаса Мадуро як президента Венесуели. Сибіга назвав її фальсифікацією.

"Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", - заявив міністр закордонних справ.

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз підтримує народ Венесуели в питанні захисту демократії.

"Мадуро не має жодної демократичної легітимності. Нові санкції спрямовані проти осіб, які підривають демократію та права людини. Ми продовжимо працювати з усіма венесуельцями задля демократичного врегулювання кризи", - написала вона в своєму X (Twitter).