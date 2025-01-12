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Глава МИД об "инаугурации" Мадуро: выбор народа Венесуэлы украли

Киев, Воскресенье 12 января 2025 14:51
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Глава МИД об "инаугурации" Мадуро: выбор народа Венесуэлы украли Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не признает Николаса Мадуро как президента Венесуэлы. Такую же позицию занимает Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Он отметил, что Украина присоединилась к позиции ЕС по так называемой "инаугурации" Николаса Мадуро как президента Венесуэлы. Сибига назвал ее фальсификацией.

"Выбор венесуэльского народа был украден. Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", - заявил министр иностранных дел.

Накануне главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз поддерживает народ Венесуэлы в вопросе защиты демократии.

"Мадуро не имеет никакой демократической легитимности. Новые санкции направлены против лиц, которые подрывают демократию и права человека. Мы продолжим работать со всеми венесуэльцами для демократического урегулирования кризиса", - написала она в своем X (Twitter).

Мадуро снова возглавил Венесуэлу

Напомним, на днях в Венесуэле состоялась так называемая "церемония инаугурации" президента. Победителем по итогам выборов, состоявшихся летом, был вновь объявлен Николас Мадуро.

Оппозиция не признает победы Мадуро и считает, что победу одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес. Оппозиционер покинул страну после выборов, но заявлял, что примет присягу в Каракасе 10 января.

После "инаугурации" Мадуро США ввели санкции против чиновников Венесуэлы.

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МИД Украины Венесуэла Николас Мадуро
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