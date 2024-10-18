Глава МИД Франции посетит Украину в эти выходные

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эти выходные посетит Украину, чтобы подтвердить поддержку Киеву. В ходе визита он встретится с украинскими политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Я еду в Украину, чтобы от имени Франции напомнить миру, что Франция не отворачивается от кризиса. Безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую, зависит от событий в Украине", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что происходящее в Украине - это гуманитарная катастрофа, особенно отметив трагическую судьбу детей, похищенных и депортированных российскими военными.

Барро добавил, что, как и его предшественники, он твердо убежден: капитуляция Украины перед Россией недопустима, так как это "освятит право сильнейшего", что неприемлемо для Франции.

По информации дипломатического источника France Press, Барро вылетит в пятницу и проведет выходные в Украине, где встретится со своим украинским коллегой.