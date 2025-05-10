Глава МЗС Франції відповів, на якій стадії відправка військ "коаліції рішучих" в Україну

Учасники "коаліції рішучих" досягають прогресу в розробці домовленостей щодо питань безпеки в Україні. Водночас говорити о конкретних цифрах поки ще зарано.
Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю suspilne.media.
"Я не хочу випереджати обговорення, яке веде наш командувач армії у координації з командувачами ЗСУ. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн "коаліції охочих", - сказав він.
До того ж, Барро нагадав, що нещодавно керівники армій Франції та Великої Британії приїхали до Києва на зустріч з військовим керівництвом України.
"Ми досягаємо прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої агресії проти України", - зазначив він.
10 травня до Києва прибули ключові європейські політики: новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, що саме Лондон і Париж взяли на себе провідну роль у створенні так званої "коаліції рішучих" - міжнародного об'єднання держав, готових надати Україні військову та іншу допомогу з метою досягнення миру.
Додамо, що прибувши до Києва, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон озвучив три головні послання. Усі вони стосуються України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.