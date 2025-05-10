Глава МЗС Франції відповів, на якій стадії відправка військ "коаліції рішучих" в Україну

"Я не хочу випереджати обговорення, яке веде наш командувач армії у координації з командувачами ЗСУ. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн "коаліції охочих", - сказав він.

До того ж, Барро нагадав, що нещодавно керівники армій Франції та Великої Британії приїхали до Києва на зустріч з військовим керівництвом України.

"Ми досягаємо прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої агресії проти України", - зазначив він.