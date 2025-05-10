Глава МИД Франции ответил, на какой стадии отправка войск "коалиции решительных" в Украину

"Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армии в координации с командующими ВСУ. Несколько недель назад мы провели историческую встречу всех начальников армий стран "коалиции желающих", - сказал он.

К тому же, Барро напомнил, что недавно руководители армий Франции и Великобритании приехали в Киев на встречу с военным руководством Украины.

"Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины", - отметил он.