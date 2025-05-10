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Глава МИД Франции ответил, на какой стадии отправка войск "коалиции решительных" в Украину

Фото: министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Участники "коалиции решительных" достигают прогресса в разработке договоренностей по вопросам безопасности в Украине. В то же время говорить о конкретных цифрах пока еще рано.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью suspilne.media.

"Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армии в координации с командующими ВСУ. Несколько недель назад мы провели историческую встречу всех начальников армий стран "коалиции желающих", - сказал он.

К тому же, Барро напомнил, что недавно руководители армий Франции и Великобритании приехали в Киев на встречу с военным руководством Украины.

"Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины", - отметил он.

 

Визит лидеров "коалиции решительных" в Киев

10 мая в Киев прибыли ключевые европейские политики: новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что именно Лондон и Париж взяли на себя ведущую роль в создании так называемой "коалиции решительных" - международного объединения государств, готовых предоставить Украине военную и другую помощь с целью достижения мира.

Добавим, что прибыв в Киев, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон озвучил три главных послания. Все они касаются Украины.

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