Глава МЗС Франції про Раду країн ЄС у Києві: Росія не повинна розраховувати на нашу втому

Зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу у Києві має продемонструвати Росії невтомну підтримку України з боку Альянсу.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає РБК-Україна з посиланням на Le Temps .

Глава французької дипломатії здійснила візит до української столиці для участі Раді керівників МЗС країн ЄС.

Вона зазначила, що ця неформальна зустріч у Києві має на меті показати, що Україна є частиною європейської сім'ї, а також дати РФ меседж, що Кремль "не повинен розраховувати" на "втому" Євросоюзу.

"Ми будемо тут надовго", - пообіцяла міністр.

Зі свого боку, глава МЗС Нідерландів Ханке Брюїнс Слот вказала на необхідність показати "нашу солідарність з Україною, українським народом і мужніми солдатами, які щодня борються за свободу, за нашу свободу".

Рада країн Євросоюзу у Києві

Нагадаємо, у столиці України 2 жовтня стартує засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Така зустріч є першою в історії, коли чиновники - представники міністерств усіх 27 держав-членів проведуть захід за межами ЄС.

Як очікується, основними темами порядку денного зустрічі 2 жовтня будуть інтеграція України до Євросоюзу, демонстрація підтримки нашій країні, питання військової допомоги країн Заходу, а також посилення санкцій проти РФ.

Як зазначив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Києві, на неформальній зустрічі з обговорення української формули миру, представленої президентом Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві також висловив думку, що ЄС наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку Євросоюзу та НАТО в умовах російського вторгнення.