Глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва

У вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Франції Картін Колона прибула до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.
"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Празі на зустрічі глав МЗС ЄСДмитро Кулеба провів зустріч із Катрін Колонною.
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