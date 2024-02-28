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Глава МЗС Франції пояснив, які операції в Україні можуть вимагати військових НАТО та ЄС

Фото: міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів про роль Парижа в Україні і заявив, що розглядає можливість "нових дій" на українській території, "не переходячи поріг войовничості".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BFM TV.

"Перед лицем російських атак і дестабілізації Європи нам необхідно розглянути нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам", - заявив він. 

За словами міністра, для деяких дій в Україні можуть знадобиться іноземні війська. 

"Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кібер-операції та виробництво зброї на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи порога войовничості. Нічого не можна виключати. Ця війна може закінчитися в будь-який момент, якщо Росія вирішить вивести свої війська з України", - підкреслив Сежурне.

Передісторія

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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