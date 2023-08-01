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Глава МЗС Фінляндії: допомога Україні - це не благодійність

Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Військова допомога Україні для боротьби проти російської агресією не є благодійністю. Адже наша країна бореться не лише за свою, а й за свободу всього світу.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не бачу таких вагань (щодо допомоги Україні - ред.). Якщо чесно, я навіть здивована, наскільки рішуче Захід підтримував Україну від першого дня вторгнення, здивована такою єдністю, яку ми проявили не тільки в Європі, але й у євроатлантичному просторі", - сказала Валтонен.

На її думку, наразі підтримка України дуже міцна і вона не закінчиться.

"На політичному рівні я відчуваю, що залучати не лише уряди, але й всіх громадян - це відповідальність всіх політичних лідерів на Заході. Допомога Україні - це не благодійність. Україна бореться не лише за свою власну свободу та територіальну цілісність, але і за свободу всього світу", - наголосила глава МЗС Фінляндії.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія підтримала Україну на загальну суму 1,7 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Підтримку надавали через співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу, а також цивільну та оборонну матеріальну підтримку.

Нагадаємо, що на початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

Також уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України.

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ФинляндияВійськова допомогаВійна Росії проти України