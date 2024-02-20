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Глава МЗС Чехії закликав Захід не допустити "крадіжки" Росією всієї України

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Захід не повинен допустити, щоб Росія "вкрала" всю Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", - заявив він. 

День Героїв Небесної Сотні

В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом президента-втікача Віктора Януковича досягло свого піку.

20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 до 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого - ще 20.

11 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко підписав № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". Таким чином, в Україні встановили особливий пам'ятний день - Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого.

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