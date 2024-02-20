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Глава МИД Чехии призвал Запад не допустить "кражи" Россией всей Украины

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад не должен допустить, чтобы Россия "украла" всю Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", - заявил он. 

День Героев Небесной Сотни

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни. Именно в эти дни, 10 лет назад, во время Революции достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом беглого президента Виктора Януковича достигло своего пика.

20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Майдана. С 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20.

11 февраля 2015 года президента Украины Петр Порошенко подписал № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни". Таким образом, в Украине установили особый памятный день - Героев Небесной Сотни, который отмечается ежегодно 20 февраля.

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