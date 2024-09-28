Глава МЗС Чехії може подати у відставку: що сталося

Зауважимо, що після вкрай невдалих для себе результатів виборів до регіональних органів влади минулими вихідними "Пірати" почали голосування за те, чи вийти їм з урядової коаліції.

Це збіглось із відставкою лідера "Піратів" Івана Бартоша, а також його звільненням із посади віцепрем’єра Чехії з питань діджиталізації.

Формально внутрішньопартійне голосування за те, чи вийти з коаліції, триватиме до кінця понеділка, 30 вересня, але нинішнє керівництво "Піратів" каже, що це питання вже вирішене.

На тлі цього глава чеського МЗС Ліпавський, призначений на цю посаду за квотою "Піратів", вирішив перервати відрядження у США. До Чехії він повернеться в неділю, а вже в понеділок зустрінеться з прем’єр-міністром Петером Фіалою та подасть заяву про відставку.

Водночас Ліпавський, незгодний із рішенням "Піратів" вийти з коаліції, заявив про наміри покинути партію та не входити до жодної іншої політсили.

У ЗМІ на цьому тлі лунали припущення, що його можуть залишити в уряді в статусі безпартійного, але офіційно невідомо, чи збереже Ліпавський посаду за такого сценарію.