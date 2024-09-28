Глава МИД Чехии может подать в отставку: что произошло

Заметим, что после крайне неудачных для себя результатов выборов в региональные органы власти в минувшие выходные "Пираты" начали голосование за то, выйти ли им из правительственной коалиции.

Это совпало с отставкой лидера "Пиратов" Ивана Бартоша, а также его увольнением с должности вице-премьера Чехии по диджитализации.

Формально внутрипартийное голосование за то, выйти ли из коалиции, продлится до конца понедельника, 30 сентября, но нынешнее руководство "Пиратов" говорит, что этот вопрос уже решен.

На фоне этого глава чешского МИД Липовский, назначенный на этот пост по квоте "Пиратов", решил прервать командировку в США. В Чехию он вернется в воскресенье, а уже в понедельник встретится с премьер-министром Петером Фиалой и подаст заявление об отставке.

В то же время Липовский, не согласный с решением "Пиратов" выйти из коалиции, заявил о намерениях покинуть партию и не входить ни в другую политсилу.

В СМИ на этом фоне звучали предположения, что его могут оставить в правительстве в статусе беспартийного, но официально неизвестно, сохранит ли Липовскую должность при таком сценарии.