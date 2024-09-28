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Глава МЗС Чехії може подати у відставку: що сталося

Чехія, Субота 28 вересня 2024 15:59
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Глава МЗС Чехії може подати у відставку: що сталося Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на початку наступного тижня подасть у відставку. Це відбудеться на тлі провалу його рідної партії, "Піратів", на місцевих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ct24.

Зауважимо, що після вкрай невдалих для себе результатів виборів до регіональних органів влади минулими вихідними "Пірати" почали голосування за те, чи вийти їм з урядової коаліції.

Це збіглось із відставкою лідера "Піратів" Івана Бартоша, а також його звільненням із посади віцепрем’єра Чехії з питань діджиталізації.

Формально внутрішньопартійне голосування за те, чи вийти з коаліції, триватиме до кінця понеділка, 30 вересня, але нинішнє керівництво "Піратів" каже, що це питання вже вирішене.

На тлі цього глава чеського МЗС Ліпавський, призначений на цю посаду за квотою "Піратів", вирішив перервати відрядження у США. До Чехії він повернеться в неділю, а вже в понеділок зустрінеться з прем’єр-міністром Петером Фіалою та подасть заяву про відставку.

Водночас Ліпавський, незгодний із рішенням "Піратів" вийти з коаліції, заявив про наміри покинути партію та не входити до жодної іншої політсили.

У ЗМІ на цьому тлі лунали припущення, що його можуть залишити в уряді в статусі безпартійного, але офіційно невідомо, чи збереже Ліпавський посаду за такого сценарію.

Нагадаємо, що нині в Чехії править так звана коаліція п`яти, яку сформували правоцентристський блок "Разом" (Громадянська демократична партія, Християнсько-демократичний союз - Чехословацька народна партія і ТОП 09) та лівоцентристський альянс "Пірати і старости" (Чеська піратська партія і партія "Старости і незалежні").

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою зазначив, що результати регіональних виборів є сигналом для уряду про те, на які регіони слід звернути більше уваги перед виборами до Палати депутатів, що відбудуться наступного року.

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