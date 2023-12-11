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Глава МЗС Чехії: ми можемо побачити значно більше воєн у всьому світі

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Якщо Статут ООН та суверенітет України будуть порушені, то є ймовірність побачити набагато більше воєн у всьому світі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Відповідаючи на питання, коли і яким чином може закінчитися війна Росії проти України, Ліпавський сказав, що "не може передбачити майбутнє".

"Тому не знаю, чим це закінчиться, але ми знаємо, які принципи поставлені на карту, і нам потрібно переконатися, що все закінчиться на наших принципах, і це дуже важливо: Статут ООН, суверенітет української нації - це необхідно зберегти, тому що, якщо вони будуть порушені, це відчинить двері для нового конфлікту, подібного до цього, і це буде дуже складний прецедент, і ми можемо побачити набагато більше воєн у всьому світі", - наголосив глава МЗС Чехії.

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