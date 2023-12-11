Глава МИД Чехии: мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире

Если Устав ООН и суверенитет Украины будут нарушены, то есть вероятность увидеть гораздо больше войн во всем мире.

Отвечая на вопрос, когда и как может закончиться война России против Украины, Липавский сказал, что "не может предсказать будущее".

"Поэтому не знаю, чем это закончится, но мы знаем, какие принципы поставлены на карту, и нам нужно убедиться, что все закончится на наших принципах, и это очень важно: Устав ООН, суверенитет украинской нации - это необходимо сохранить, потому что, если они будут нарушены, это откроет двери для нового конфликта, подобного этому, и это будет очень сложный прецедент, и мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире", - подчеркнул глава МИД Чехии.