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Глава МЗС Британії про загострення у Харківській області: надзвичайно небезпечний момент

Фото: глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ російських військ у Харківській області є небезпечним моментом. Партнери повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Кемерон назвав "надзвичайно небезпечним моментом" те, що Росія прорвалася у прикордонні райони Харківської області.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - сказав міністр.

Тому глава МЗС наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Кемерон також вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна "страждала в сухопутній війні".

"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення - тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", - додав британський міністр.

 

Ситуація у Харківській області

Цього тижня росіяни намагалися прорвати оборону українських сил у Харківській області. Окупанти зайшли у районі Вовчанська на півночі області. За даними DeepState, армія РФ могла зайняти шість населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ситуація у Харківській області загострилася. Він зазначив, що бої у прикордонних районах тривають.

При цьому представники ЗСУ зазначають, що росіяни хочуть розтягнути українські війська на лінії фронту. На їх думку, загрози для Харкова поки немає.

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