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Глава МЗС Британії розглядає поїздку до Китаю: Bloomberg дізналось мету

Фото: Глава МЗС Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Британії Девід Леммі розглядає поїздку до Китаю. Однак наразі рішення не ухвалене, а дати не встановлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, що минулого місяця керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Китай та Росія становлять "смертельну" загрозу для Британії та НАТО загалом.

Водночас в березні цього року ЗМІ писали, що уряд Британії розглядав можливість скорочення числа громадян Китаю, через загрозу шпигунства з боку Пекіна.

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