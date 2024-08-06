Глава МЗС Британії розглядає поїздку до Китаю: Bloomberg дізналось мету

Глава МЗС Британії Девід Леммі розглядає поїздку до Китаю. Однак наразі рішення не ухвалене, а дати не встановлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Нагадаємо, що минулого місяця керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Китай та Росія становлять "смертельну" загрозу для Британії та НАТО загалом.
Водночас в березні цього року ЗМІ писали, що уряд Британії розглядав можливість скорочення числа громадян Китаю, через загрозу шпигунства з боку Пекіна.
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