Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель

Напомним, что в прошлом месяце руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон заявил, что Китай и Россия представляют "смертельную" угрозу для Британии и НАТО в целом.

В марте этого года СМИ писали, что правительство Британии рассматривало возможность сокращения числа граждан Китая, из-за угрозы шпионажа со стороны Пекина.

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