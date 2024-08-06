RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель

Фото: Глава МИД Британии Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Британии Дэвид Лемми рассматривает поездку в Китай. Однако пока решение не принято, а даты не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, что в прошлом месяце руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон заявил, что Китай и Россия представляют "смертельную" угрозу для Британии и НАТО в целом.

В марте этого года СМИ писали, что правительство Британии рассматривало возможность сокращения числа граждан Китая, из-за угрозы шпионажа со стороны Пекина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКитай