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Глава МЗС Британії розглядає поїздку до Китаю: Bloomberg дізналось мету

Британія, Вівторок 06 серпня 2024 16:31
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Глава МЗС Британії розглядає поїздку до Китаю: Bloomberg дізналось мету Фото: Глава МЗС Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Британії Девід Леммі розглядає поїздку до Китаю. Однак наразі рішення не ухвалене, а дати не встановлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами анонімних джерел видання, Леммі розглядає можливість візиту до Китаю в рамках зусиль нового лейбористського уряду змінити відносини Великої Британії з Пекіном.

Зауважимо, що якщо Леммі таки поїде до Китаю, то це стане лише другою поїздкою міністра закордонних справ Великобританії за останні шість років.

Анонімні джерела зауважили, що плани щодо цієї поїздки ще не завершені, а дати не встановлені.

Перш ніж стати прем’єр-міністром, Кейр Стармер заявив, що його уряд проведе те, що він назвав "аудитом" британсько-китайських зв’язків, як "одну з перших речей, які вони зроблять".

Нагадаємо, що минулого місяця керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Китай та Росія становлять "смертельну" загрозу для Британії та НАТО загалом.

Водночас в березні цього року ЗМІ писали, що уряд Британії розглядав можливість скорочення числа громадян Китаю, через загрозу шпигунства з боку Пекіна.

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