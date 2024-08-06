Глава МЗС Британії розглядає поїздку до Китаю: Bloomberg дізналось мету

Глава МЗС Британії Девід Леммі розглядає поїздку до Китаю. Однак наразі рішення не ухвалене, а дати не встановлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами анонімних джерел видання, Леммі розглядає можливість візиту до Китаю в рамках зусиль нового лейбористського уряду змінити відносини Великої Британії з Пекіном.

Зауважимо, що якщо Леммі таки поїде до Китаю, то це стане лише другою поїздкою міністра закордонних справ Великобританії за останні шість років.

Анонімні джерела зауважили, що плани щодо цієї поїздки ще не завершені, а дати не встановлені.