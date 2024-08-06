Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель
Глава МИД Британии Дэвид Лемми рассматривает поездку в Китай. Однако пока решение не принято, а даты не установлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам анонимных источников издания, Лемми рассматривает возможность визита в Китай в рамках усилий нового лейбористского правительства изменить отношения Великобритании с Пекином.
Заметим, что если Лемми таки поедет в Китай, то это станет лишь второй поездкой министра иностранных дел Великобритании за последние шесть лет.
Анонимные источники отметили, что планы по этой поездке еще не завершены, а даты не установлены.
Прежде чем стать премьер-министром, Кейр Стармер заявил, что его правительство проведет то, что он назвал "аудитом" британско-китайских связей, как "одну из первых вещей, которые они сделают".
Напомним, что в прошлом месяце руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон заявил, что Китай и Россия представляют "смертельную" угрозу для Британии и НАТО в целом.
В марте этого года СМИ писали, что правительство Британии рассматривало возможность сокращения числа граждан Китая, из-за угрозы шпионажа со стороны Пекина.
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