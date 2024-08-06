Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель

Глава МИД Британии Дэвид Лемми рассматривает поездку в Китай. Однако пока решение не принято, а даты не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам анонимных источников издания, Лемми рассматривает возможность визита в Китай в рамках усилий нового лейбористского правительства изменить отношения Великобритании с Пекином.

Заметим, что если Лемми таки поедет в Китай, то это станет лишь второй поездкой министра иностранных дел Великобритании за последние шесть лет.

Анонимные источники отметили, что планы по этой поездке еще не завершены, а даты не установлены.