ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель

Великобритания, Вторник 06 августа 2024 16:31
UA EN RU
Глава МИД Британии рассматривает поездку в Китай: Bloomberg узнало цель Фото: Глава МИД Британии Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Британии Дэвид Лемми рассматривает поездку в Китай. Однако пока решение не принято, а даты не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам анонимных источников издания, Лемми рассматривает возможность визита в Китай в рамках усилий нового лейбористского правительства изменить отношения Великобритании с Пекином.

Заметим, что если Лемми таки поедет в Китай, то это станет лишь второй поездкой министра иностранных дел Великобритании за последние шесть лет.

Анонимные источники отметили, что планы по этой поездке еще не завершены, а даты не установлены.

Прежде чем стать премьер-министром, Кейр Стармер заявил, что его правительство проведет то, что он назвал "аудитом" британско-китайских связей, как "одну из первых вещей, которые они сделают".

Напомним, что в прошлом месяце руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон заявил, что Китай и Россия представляют "смертельную" угрозу для Британии и НАТО в целом.

В марте этого года СМИ писали, что правительство Британии рассматривало возможность сокращения числа граждан Китая, из-за угрозы шпионажа со стороны Пекина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Китай
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую