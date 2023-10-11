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Глава МЗС Британії прибув до Ізраїлю

Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сьогодні, 11 жовтня, прибув до Ізраїлю.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, така поїздка є "демонстрацією непохитної солідарності Великої Британії з ізраїльським народом після терористичних атак ХАМАС".

Представник МЗС додав, що в ході візиту Клеверлі "зустрінеться з людьми, які пережили теракти, та високопоставленими ізраїльськими чиновниками, щоб заявити про підтримку Великою Британією права Ізраїлю на самооборону".

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль - вони увірвалися до населених пунктів, розстрілювали та викрадали мирних мешканців та військових.

У відповідь Ізраїль оголосив початок операції проти терористів. Військові ЦАХАЛу почали бити по місцях дислокації бойовиків у секторі Газа.

Варто зауважити, що Ізраїль також найближчими днями планує відвідати державний секретар США Ентоні Блінкен.

 

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ХАМАСВеликобританіяІзраїльПалестинаСектор Газа