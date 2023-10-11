RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Британии прибыл в Израиль

Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сегодня, 11 октября, прибыл в Израиль.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, такая поездка является "демонстрацией непоколебимой солидарности Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС".

Представитель МИД добавил, что в ходе визита Клеверли "встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону".

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС начали атаку на Израиль - они ворвались в населенные пункты, расстреливали и похищали мирных жителей и военных. 

В ответ Израиль объявил о начале операции против террористов. Военные ЦАХАЛа начали бить по местам дислокации боевиков в секторе Газа. 

Стоит заметить, что Израиль также в ближайшие дни планирует посетить государственный секретарь США Энтони Блинкен

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСВеликобританияИзраильПалестинаСектор Газа