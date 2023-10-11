Глава МИД Британии прибыл в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сегодня, 11 октября, прибыл в Израиль.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, такая поездка является "демонстрацией непоколебимой солидарности Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС".
Представитель МИД добавил, что в ходе визита Клеверли "встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону".
Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС начали атаку на Израиль - они ворвались в населенные пункты, расстреливали и похищали мирных жителей и военных.
В ответ Израиль объявил о начале операции против террористов. Военные ЦАХАЛа начали бить по местам дислокации боевиков в секторе Газа.
Стоит заметить, что Израиль также в ближайшие дни планирует посетить государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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