Глава МИД Британии прибыл в Израиль

По его словам, такая поездка является "демонстрацией непоколебимой солидарности Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС".

Представитель МИД добавил, что в ходе визита Клеверли "встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону".

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС начали атаку на Израиль - они ворвались в населенные пункты, расстреливали и похищали мирных жителей и военных.

В ответ Израиль объявил о начале операции против террористов. Военные ЦАХАЛа начали бить по местам дислокации боевиков в секторе Газа.

Стоит заметить, что Израиль также в ближайшие дни планирует посетить государственный секретарь США Энтони Блинкен.