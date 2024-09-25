Глава МИД Британии назвал РФ мафиозным государством, а Путина сравнил с рабовладельцем

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина во время выступления в ООН. Он назвал Россию мафиозным государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание назвало речь Лемми "пламенной". Обращаясь к представителю России, он заявил: "Мы знаем кто вы".

Критикуют действия Путина в Украине, глава МИД Британии напомнил о рабовладельческом прошлом. Он обвинил российское правительство в грубом нарушении международного права.

"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", - заявил британский министр.

Лемми отметил, что говорит не только как британец, лондонец и министр иностранных дел, но и как темнокожий мужчина, чьи предки были порабощены.

"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", - подчеркнул он.