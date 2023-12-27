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Глава МЗС Бразилії про арешт Путіна у разі його візиту: не думаю, що це можливо

Фото: Мауро Вієйра, глава МЗС Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бразилія, ймовірно, не заарештує російського диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що країна є підписантом Римського статуту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю бразильській службі ВВС заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

Він розповів, що Путіна запрошують на саміт G20, який пройде у 2024 році в Бразилії, оскільки Росія є членом "Великої двадцятки".

"Ми повинні розглядати це у кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для голів держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Путін - ред.) захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії", - додав міністр.

Його також попросили прокоментувати, чи є можливість арешту Путіна, якщо він приїде до Бразилії.

"Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не виявлятимемо жодної ініціативи, щоб це сталося", - відповів Вієйра.

Він розповів, що для такого кроку "має бути наказ". Але який саме - чиновник не уточнив.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, ще навесні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Причиною цього стала депортація українських дітей до Росії.

Тепер країни-підписанти Римського статуту можуть заарештувати главу Кремля, якщо він опиниться на їхній території.

За інформацією ЗМІ, Путіну вже може загрожувати другий ордер на арешт, оскільки він наперед планував голод в Україні.

 

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Володимир ПутінМКСБразилия