Глава МЗС Бразилії про арешт Путіна у разі його візиту: не думаю, що це можливо

Бразилія, ймовірно, не заарештує російського диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що країна є підписантом Римського статуту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю бразильській службі ВВС заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.
Він розповів, що Путіна запрошують на саміт G20, який пройде у 2024 році в Бразилії, оскільки Росія є членом "Великої двадцятки".
"Ми повинні розглядати це у кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для голів держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Путін - ред.) захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії", - додав міністр.
Його також попросили прокоментувати, чи є можливість арешту Путіна, якщо він приїде до Бразилії.
"Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не виявлятимемо жодної ініціативи, щоб це сталося", - відповів Вієйра.
Він розповів, що для такого кроку "має бути наказ". Але який саме - чиновник не уточнив.
Нагадаємо, ще навесні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Причиною цього стала депортація українських дітей до Росії.
Тепер країни-підписанти Римського статуту можуть заарештувати главу Кремля, якщо він опиниться на їхній території.
За інформацією ЗМІ, Путіну вже може загрожувати другий ордер на арешт, оскільки він наперед планував голод в Україні.
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