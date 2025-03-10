Глава МЗС Австрії прибуде до Києва цього тижня

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п’ятницю прибуде до Києва. Вона візьме участь у зустрічі з представниками бізнесу і гуманітарних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MeinBezirk.

Беате Майнль-Райзінгер у п’ятницю прибуде до Києва, де зустрінеться міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та відвідає дитячу лікарню "Охматдит", яка минулого року постраждала від ракетного удару.

Це її друга закордонна поїздка після вступу на посаду. Раніше вона підтвердила підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Також у рамках візиту в посольстві Австрії в Києві зберуться представники бізнесу та гуманітарних організацій.

В інтерв’ю австрійському агентству АРА міністр наголосила, що безпека України не може бути предметом переговорів без участі її громадян, а майбутнє Європи залежить від активних і впевнених дій міжнародної спільноти.

Вона також звернула увагу на загострення геополітичної ситуації, зокрема через призупинення військової допомоги США та зміни у сфері міжнародної розвідки. За її словами, ключовим завданням є досягнення справедливого і стійкого миру.