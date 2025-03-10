Глава МИД Австрии прибудет в Киев на этой неделе

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев. Она примет участие во встрече с представителями бизнеса и гуманитарных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MeinBezirk .

Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и посетит детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от ракетного удара.

Это ее вторая зарубежная поездка после вступления в должность. Ранее она подтвердила поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Также в рамках визита в посольстве Австрии в Киеве соберутся представители бизнеса и гуманитарных организаций.

В интервью австрийскому агентству АРА министр подчеркнула, что безопасность Украины не может быть предметом переговоров без участия ее граждан, а будущее Европы зависит от активных и уверенных действий международного сообщества.

Она также обратила внимание на обострение геополитической ситуации, в частности из-за приостановления военной помощи США и изменений в сфере международной разведки. По ее словам, ключевой задачей является достижение справедливого и устойчивого мира.