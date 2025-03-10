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Глава МИД Австрии прибудет в Киев на этой неделе

Понедельник 10 марта 2025 15:06
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Глава МИД Австрии прибудет в Киев на этой неделе Фото: Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев. Она примет участие во встрече с представителями бизнеса и гуманитарных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MeinBezirk.

Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и посетит детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от ракетного удара.

Это ее вторая зарубежная поездка после вступления в должность. Ранее она подтвердила поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Также в рамках визита в посольстве Австрии в Киеве соберутся представители бизнеса и гуманитарных организаций.

В интервью австрийскому агентству АРА министр подчеркнула, что безопасность Украины не может быть предметом переговоров без участия ее граждан, а будущее Европы зависит от активных и уверенных действий международного сообщества.

Она также обратила внимание на обострение геополитической ситуации, в частности из-за приостановления военной помощи США и изменений в сфере международной разведки. По ее словам, ключевой задачей является достижение справедливого и устойчивого мира.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал сообщение об ограничении обмена разведданными между США и Украиной.

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