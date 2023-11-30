ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Аргентині підтвердили наміри не вступати до БРІКС

Аргентина, Четвер 30 листопада 2023 20:04
UA EN RU
В Аргентині підтвердили наміри не вступати до БРІКС Архівне фото: міністр закордонних справ Аргентини Діана (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Аргентина не вступатиме до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Аргентини Діану Мондіно.

"Ми не увійдемо до БРІКС", - написала вона.

Аргентина була серед шести країн, запрошених стати новими членами БРІКС на саміті, що відбувся в Південній Африці в серпні цього року.

БРІКС

Міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки.

Запрошені до приєднання з 1 січня 2024 року Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія, тоді кількість членів може збільшитися до одинадцяти.

Організація (співдружність держав) була заснована в червні 2006 року (як БРІК, BRIC), в рамках Петербурзького економічного форуму за участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю.

Новий президент Аргентини виступає проти БРІКС

Нещодавно Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця з радикальними поглядами Хав'єра Мілея. Він обіцяє виправити економіку, яка постраждала від тризначної інфляції, рецесії, що насувається, і зростаючої бідності.

Хто такий Хав'єр Мілей, що відомо про його позицію і як він висловлюється про російсько-українську війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аргентина БРИКС
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"