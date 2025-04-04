Глава МВФ зробила заяву про тарифи Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВФ.

"Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони вочевидь являють собою значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання", - сказала Георгієва.

Як зазначила глава МВФ, важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці.

"Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів до конструктивної роботи щодо врегулювання торговельної напруженості та зниження невизначеності", - йдеться в заяві.

Глава МВФ анонсувала результати оцінки в "Перспективах розвитку світової економіки", які будуть опубліковані під час весняних зустрічей МВФ і Світового банку наприкінці цього місяця.

Тарифи Трампа

Дональд Трамп 2 квітня заявив про введення нових мит на імпорт у США. Тарифи США стануть найвищими торговельними бар'єрами за останні сто років: 10% базовий тариф на весь імпорт і вищі цільові мита для деяких найбільших торговельних партнерів країни.

Трамп стверджує, що "взаємні" мита є відповіддю на бар'єри, встановлені для американських товарів. Представники адміністрації США заявили, що мита створять робочі місця в обробній промисловості всередині країни і відкриють експортні ринки за кордоном, хоча вони й попередили, що потрібен час, щоб побачити результати.

Союзники і суперники Вашингтона попередили про нищівний удар по світовій торгівлі.

Китай пообіцяв вжити заходів у відповідь на введені Трампом 54%-ві мита на імпорт із другої за величиною економіки світу, як і Європейський Союз, якому загрожує 20%-ве мито.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни призупинити інвестиції в США.

Інші торговельні партнери, включно з Японією, Південною Кореєю, Мексикою та Індією, заявили, що поки що утримаються від будь-яких заходів у відповідь, оскільки прагнуть до поступок.

Міністр торгівлі США Говард Лютник і старший торговий радник Пітер Наварро заявили, що президент не відступить і що підвищення мит не є предметом переговорів.

Потім Трамп, мабуть, заперечив їм, заявивши журналістам: "Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Так було завжди. Я дуже добре використовував це в першій адміністрації, як ви бачили, але тепер ми виводимо це на абсолютно новий рівень".

Обвал на ринках

Тарифи Трампа вже спричинили глобальний обвал акцій, падіння долара США і рекордне зниження цін на нафту за останні місяці, оскільки аналітики попереджають, що мита можуть зруйнувати ланцюжки поставок, завдати шкоди прибуткам корпорацій і підштовхнути світову економіку до рецесії.

Індекс Доу-Джонса впав майже на 4%, що стало найбільшим одноденним процентним падінням з червня 2020 року. S&P 500 втратив майже 5%, а високотехнологічний Nasdaq знизився майже на 6%, що стало найгіршим днем у відсотковому відношенні з початку пандемії в березні 2020 року.

Американські компанії зі значним закордонним виробництвом зазнали збитків. Акції Nike 14%, а акції Apple впали на 9%.