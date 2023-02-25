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Глава МВФ закликала посилити регулювання криптовалют і допустила їхню заборону

Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Регулювання криптовалют є одним із пріоритетних напрямків. Випущені приватно активи можуть створити ризик для фінансової стабільності.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На фінансовому саміті G20 в Індії Георгієва заявила, що необхідно розрізняти цифрові валюти центральних банків, які підтримує держава, і криптоактиви, випущені в приватному порядку.

За її словами, регулювання має бути посилено. Але якщо вона не спрацює або вона буде застосована із запізненням, "то ми не повинні відмовлятися від заборони цих активів, тому що вони можуть створити ризик для фінансової стабільності", додала Георгієва.

Крім того, як наголошується в доповіді МВФ, криптовалюти стали скоріше розчаруванням, ніж революцією для багатьох користувачів, і такі глобальні організації, як МВФ та Рада фінансової стабільності, закликають до посилення регулювання.

При цьому в МВФ визнають, що деякі з технологій, що швидко розвиваються, лежать в основі криптографії, зрештою можуть мати великі перспективи.

Приватний сектор продовжує впроваджувати інновації та адаптувати фінансові послуги. Але державний сектор також має використовувати технології для модернізації своєї платіжної інфраструктури та забезпечення функціональної сумісності, безпеки та ефективності цифрових фінансів, зазначають у МВФ.

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G20МВФ