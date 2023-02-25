RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МВФ призвала ужесточить регулирование криптовалют и допустила их запрет

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Регулирование криптовалют является одним из приоритетных направлений. Выпущенные в частном порядке активы могут создать риск для финансовой стабильности.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На финансовом саммите G20 в Индии Георгиева, заявила, что необходимо различать цифровые валюты центральных банков, поддерживаемые государством, и криптоактивы, выпущенные в частном порядке.

По ее словам, регулирование должно быть усилено. Но если оно не сработает или оно будет применено с опозданием, "то мы не должны отказываться от запрета этих активов, потому что они могут создать риск для финансовой стабильности", добавила Георгиева.

Кроме того, как отмечается в докладе МВФ, криптовалюты стали скорее разочарованием, чем революцией для многих пользователей, и такие глобальные организации, как МВФ и Совет по финансовой стабильности, призывают к ужесточению регулирования.

При этом в МВФ признают, что некоторые из быстро развивающихся технологий, лежащих в основе криптографии, в конечном итоге могут иметь большие перспективы.

Частный сектор продолжает внедрять инновации и адаптировать финансовые услуги. Но государственный сектор также должен использовать технологии для модернизации своей платежной инфраструктуры и обеспечения функциональной совместимости, безопасности и эффективности цифровых финансов, отмечают в МВФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20МВФ