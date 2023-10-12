Глава МВФ стурбована негативним впливом конфлікту в Ізраїлі на світову економіку

"Ми уважно стежимо за тим, як розвивається ситуація, як вона впливає, особливо на нафтові ринки", - сказала вона на прес-конференції на щорічних зборах МВФ і Світового банку в Марракеші, Марокко.

За її словами, були деякі коливання цін на нафту та реакції на ринках, але ще зарано передбачати економічні наслідки

"Цілком очевидно, що це нова хмара на не самому сонячному горизонті для світової економіки, нова хмара, що затемняє цей горизонт", - заявила Георгієва.

Вона приєдналася до зростаючих голосів фінансових лідерів, які висловлюють стурбованість раптовим спалахом насильства в ізраїльсько-палестинському конфлікті, який забрав життя понад 1200 людей.

Конфлікт в Ізраїлі

Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту, коли в 7 жовтня сотні бойовиків перетнули огорожу і влаштували різанину в ізраїльських містах.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

Нагадаємо, головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що поки що надто рано говорити про те, як серйозна ескалація в Ізраїлі вплине на світову економіку. Він сказав, що МВФ слідкує за ситуацією, зазначивши, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.