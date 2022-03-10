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Глава МВФ предупредила о последствия войны России против Украины для мировой экономики

Автор: Александр Белоус

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о последствиях войны России против Украины. Мировая экономика только начала восстанавливаться, но может быть отброшена назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение на сайте МВФ.

"Война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику. Война и беспрецедентные санкции, введенные против России, имеют далеко идущие последствия", - сказала она.

По ее словам, в то время как мировая экономика и континент начинают восстанавливаться после разрушительного воздействия пандемии COVID-19, "этот новый кризис угрожает свести на нет часть этого прогресса".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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МВФ