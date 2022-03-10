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Глава МВФ попередила про наслідки війни Росії проти України для світової економіки

Автор: Олександр Білоус

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни Росії проти України. Світова економіка тільки почала відновлюватися, але може бути відкинута назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення на сайті МВФ.

"Війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку. Війна і безпрецедентні санкції, введені проти Росії, мають далекосяжні наслідки", - сказала вона.

За її словами, в той час як світова економіка і континент починають відновлюватися після руйнівного впливу пандемії COVID-19, "ця нова криза загрожує звести нанівець частину цього прогресу".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МВФ