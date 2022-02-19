UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики

Автор: Александр Белоус

Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом "Омикрон", сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. За последние недели ситуация только ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20.

"Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы понизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% - отчасти из-за переоценки перспектив роста в США и Китае", - сказа она.

Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма "Омикрон" и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.

"В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность", - добавила Георгиева.

Напомним, в январе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,9% до 4,4%. По оценке МВФ, в 2021 году мировая экономика выросла на 5,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ